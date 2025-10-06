上島珈琲店「ブランド刷新」と新作発売

ユーシーシーフードサービスシステムズは、主力業態「上島珈琲店」のブランドを「進化」をテーマに刷新し、10月9日より青山店限定で新スタイルコーヒー『JAPAN』を発売する。同ブランドは「STAY TRUE.」を新ステートメントに掲げ、自分らしさを大切にする姿勢を表現。体験コンセプトを「EVERYDAY RETREAT（毎日の中で自分らしさを取り戻す心の休息地）」、行動指針を「一杯、一時、一生」と定義し、ロゴやブランドカラーも「UESHIMA BLACK」「UESHIMA RED」として日本らしいデザインに一新した。新ビジョン「JAPAN COFFEE FOR ALL ～JAPAN COFFEEを、世界へ。～」のもと、日本の喫茶文化の継承と発信を目指す。青山店限定の『JAPAN』は、同店独自の「ダブルネルドリップコーヒー」に南部鉄器で沸かした白湯を加えた新スタイル。コクと旨味を凝縮しつつ、柔らかくクリアな味わいを実現した。＜商品情報＞メニュー名：JAPAN 販売開始日：2025年10月9日（木） 価格：R760円、L840円（税込） 販売店舗：上島珈琲店 青山店（東京都港区北青山3-5-14 青山鈴木硝子ビル1F） 通年販売予定