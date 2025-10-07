ＵＣＣ×トヨタ「クラウン７０周年」水素焙煎コーヒー
執筆者：shirai
UCC上島珈琲とトヨタ自動車は、クラウン70周年を記念して、16代目クラウンの4車種（セダン、クロスオーバー、スポーツ、エステート）をイメージしたオリジナル水素焙煎コーヒーを共同開発した。10月7日から順次、クラウン専門店「THE CROWN」（東京虎ノ門、愛知高辻、千葉中央、横浜都筑、大阪千里、福岡天神）で提供・販売を開始する。UCCは、水素を熱源とする「大型水素焙煎機 HydroMaster」で焙煎したコーヒーを世界で初めて量産化。カーボンニュートラルの実現を目指し、トヨタとともに“水素”をテーマに新たな価値創造に挑む。今回のブレンドは、両社が試乗・試飲を重ねて完成させたもので、各車の乗り心地を“飲み心地”として表現している。「セダンブレンド」は重厚で落ち着いた風味、「クロスオーバーブレンド」は香り高くキレのある味わい、「スポーツブレンド」は爽やかでエレガント、「エステートブレンド」はフルボディで余韻の長い仕上がり。いずれも200g入り（豆）で、希望小売価格は各3,510円（税込）。
詳細は各店舗（THE CROWN）まで。