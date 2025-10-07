ミヨシ油脂「ノヴァメルト」発売
執筆者：shirai
ミヨシ油脂は、加熱時の油脂の融(と)け出しを制御する独自技術「Melting Control技術」により、食品に多汁感や瑞々しさを付与できる食用加工油脂「ノヴァメルト」を開発し、10月7日から販売代理店を通じて販売を開始した。「ノヴァメルト」は、加熱中も油脂の一部を食品内に留めることで、みずみずしい食感とジューシーさを実現するのが特長。冷蔵状態では適度な硬さを保ち、ミンチ状への加工も可能で、脂身のような点在感を再現できる。さらに、焼成中の油脂の染み出しを抑えることで歩留まりの向上や焼き縮みの抑制も期待できるほか、独自の香味油によるコクのある風味も付与されている。プラントベース仕様のため、動物性原料を使わない食品にも対応可能。焼売、ハンバーグ、ナゲットなどの畜肉製品はもちろん、大豆ミートを用いたハンバーグやサラミなどにも使用でき、ジューシーで自然な食感を実現する。＜製品情報＞製品名：ノヴァメルト 荷姿：10kgダンボール箱 保存方法：要冷蔵（10℃以下） 賞味期間：製造後180日（未開封） 問い合わせ：https://mmp.miyoshi-yushi.co.jp/nfl/products/novamelt/