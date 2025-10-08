東広島市「２０２５酒まつり」開催 全国８００銘柄集結
酒まつり実行委員会は、日本を代表する酒どころ・広島県東広島市西条で「2025酒まつり」を10月11日（土）と12日（日）の2日間に開催する。日本酒をテーマにしたイベントとしては国内最大級の規模となる。今年のテーマは「結〜musubu〜」。お酒を囲んで人と人を結び、地域や文化、過去・現在・未来をつなぐ持続可能な祭りを目指す。会場はJR西条駅周辺一帯で、日本酒愛好家にはたまらない約800銘柄の日本酒が集まる「酒ひろば」、西条の7つの酒蔵が趣向を凝らした催しを行う「酒蔵会場」などが設けられる。東広島名物「美酒鍋」を味わえる会場や、ライブステージなども予定されている。メイン会場では東広島出身のレゲエDJ「DRIBBLA」や仙台出身のシンガーソングライター「ハジ→」のライブが行われるほか、地元産素材を使った限定シュトレンの販売もある。黒豆やナッツ類を使い、ピーナッツと山椒の香りが日本酒の旨味と調和する“和風シュトレン”として仕上げられている。また、全国各地の日本酒を試飲できる有料会場「酒ひろば」や、酒蔵通りに集まる7つの酒蔵による限定酒の試飲・販売も実施。その他、「美酒鍋会場」「文化交流会場」「ドイツ広場」など、多彩なエリアで構成される。アクセスはJR山陽本線・西条駅南口から徒歩1分。車の場合は山陽自動車道西条ICから国道2号経由で約15分。臨時駐車場（有料）からは無料シャトルバスも運行される。＜開催概要＞日時：10月11日（土）10:00～19:00、10月12日（日）10:00～17:00 会場：東広島市西条駅周辺一帯 料金：一部有料（酒ひろば、美酒鍋会場など） 主催：東広島市観光協会、2025酒まつり実行委員会 ウェブサイト：https://sakematsuri.com/