まつや「乳幼児向けおやつ／やちゃいチップス」に新商品

まつや（本社・工場：新潟県新潟市、代表取締役社長：松野陽一）は、累計販売数100万個を突破した乳幼児向けおやつ「やちゃいチップス」に加え新たな2商品を10月14日に同時発売する。同シリーズは国産素材にこだわり、自社工場にて原料加工から仕上げまで一貫製造されており、独自の“はさみ焼機”による手焼き製法「香味焙焼製法」で、素材の旨味を凝縮。ノンフライで体にやさしく、ふんわりとした食感が特徴の商品。今回発売されるのは、国産 “鶏むね肉” を主原料とし、成長期に欠かせないたんぱく質をしっかり補給できる「とりしゃんチップス」と国産 “釜揚げしらす” をたっぷり使用し、カルシウムを豊富に含有した「しらちゅチップス」の2種。「とりしゃんチップス」は、皮を取り除いた高たんぱくでヘルシーな国産鶏むね肉を消化吸収しやすいよう細かくミンチして丁寧に焼き上げた、赤ちゃんにも安心して食べられる口どけの良い鶏むね肉チップス。「しらちゅチップス」は、赤ちゃんの骨や歯の成長に欠かせないカルシウムや、カルシウムの吸収を助けるビタミンＤ，他にもたんぱく質やDHAがギュッとつまった、体想いのしらすチップスとなる。メーカー希望小売価格：368円（消費税別）、賞味期限：１年半、内容量：20g。