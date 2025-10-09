ニチレイ「規格外麺を利用したクラフトビール」発売

ニチレイフーズ(代表取締役社長 : 竹永雅彦、所在地 : 東京都中央区)は、製品にならない麺の一部を使用したアップサイクル商品、クラフトビール「#2101 Men〜Make Noodles Delicious Again!〜」を発表した。同商品は、ニチレイフーズ山形工場での生産過程で発生した「規格外麺」と山形県産大豆のみそ（山二醤油醸造）を副原料として使用し、天童市のクラフトビール醸造所「Brewlab.108」（代表 : 加藤克明）と共同開発したクラフトビール。自営工場のひとつである山形工場（山形県天童市）では、「地産地消」の自然エネルギーの活用や、工場が立地する天童市の自然保全活動を地元の方々と協力して行うなど、地域社会の一員として環境関連の取り組みに力を入れており、令和6年度には環境配慮の取り組みが評価され、「山形県環境保全推進賞」を受賞。SDGsの観点から食品ロス削減が社会的課題となる中、同社ではこれまで飼料化や肥料化によるリサイクルを実施。今回の商品は、生産過程で発生してしまう「規格外麺」に新たな価値を与え、食品ロスの削減に貢献をするもので、ビールの風味を引き立てるため山形県産大豆のみそを加え、天童市のクラフトビール醸造所の協力を得て、山形の地場を活用したアップサイクル商品として誕生したという。クラフトビール醸造所「Brewlab.108」オンラインショップにて10月19日より販売が開始される。