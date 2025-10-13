ダノンジャパン「オイコスピーチ味イン登場」

ダノンジャパン株式会社（東京都目黒区、ロドリゴ・リマ代表取締役社長)は「ダノン オイコス」ブランドより、「ダノン オイコス プロテインヨーグルト 高吸収タンパク質 ピーチ」を9 月 22 日（月）より全国のコンビニエンスストア向けに、9 月 29 日（月）より全国のスーパーマーケット向けに出荷を開始した。同商品は、高品質タンパク質を 1 カップ（113g）あたり 10.1g 配合した､クリーミーで濃密な味わいの水切りヨーグルト。脂肪ゼロ、低 GIかつ 1 カップあたり 85kcal のため、脂肪・糖質・カロリーを気にすることなく、良質なタンパク質を手軽に効率よく摂取することができる。やさしい香りと果肉のみずみずしい風味が引き立つ、甘すぎずさっぱりとした味わいが特長。容器の底にピンク色の果肉入りソースをあしらい、食べ進めるごとに色と味の変化が楽しめる、見た目にも華やかな逸品。高吸収タンパク質とは「体への吸収・利用の割合が高い」タンパク質。タンパク質は種類ごとにアミノ酸の組み合わせが異なり、その組み合わせにより吸収・利用される割合が決まる。また、その割合はDIAAS（消化性必須アミノ酸スコア）という数値で表される。「ダノン オイコス」に使われているタンパク質の DIAAS は、茹でた鶏ささみ肉に匹敵する数値。また、タンパク質は摂取された後、消化されてアミノ酸になって吸収され、血液に取り込まれて全身に運ばれる。「ダノン オイコス」を摂取した後の血中アミノ酸濃度を測ったところ、タンパク質が高い割合で吸収され、血液に取りまれていることが分かった。商品概要、内容量113g(1カップ)、オープン価格、賞味期間42日間