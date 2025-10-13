韓国モッパンＹｏｕＴｕｂｅｒプロデュースデザート上陸

韓国モッパンYouTuber「ヨスオンニ」がプロデュースするデザートブランド「ボンナレン(Bomnal&)」は、10月中旬から11月はじめまで、日本初ポップアップストアを新宿マルイにて開催する。同ポップアップストアでは、ブランド代表メニューの「ウリミルヤッカ」や「ミニヤッカ」をはじめ、韓国で大ヒット中の丸くぽてっとした形が印象的な「チョコポンタン」シリーズを発売予定。さらに、10月17日（金）には、「ヨスオンニ」本人が来場。来場者にスイーツプレゼント企画なども予定されている。「ボンナレン」は2023年1月に「ウリミルヤッカ」を発売。公式オンラインストアのサーバーが一時ダウンするほどの反響を呼び、その後リリースされた「チョコポンダン」シリーズは2025年2月の韓国発売以来、累計販売数250万個を突破。若年層を中心に熱烈な支持を得ている。今回のポップアップを通じて、日本のスイーツファンの間でも新たな“モチスタイル”デザートとして注目を集めることが期待される。会場住所、東京都新宿区新宿３丁目３０−１３、営業時間11時00分～20時00分。