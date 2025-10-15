ＵＣＣ「ＹＯＵＢＩ」グッドデザイン賞受賞

UCC上島珈琲のカプセル式ドリップコーヒーシステム「ドリップポッド」シリーズのフラグシップモデル「DRIP POD YOUBI（ヨウビ）」が、2025年度グッドデザイン賞を受賞した。初代モデル「DP1」に続く2度目の受賞となる。YOUBIは、DEAN & DELUCAを運営する株式会社ウェルカムと共同開発したモデルで、空間・プロダクトデザイナー二俣公一氏による、持ち運び可能なキャリーハンドル付きデザインが特徴。キッチンだけでなくリビングや屋外でも楽しめるコーヒーマシンとして高く評価された。Bluetooth連携により専用アプリで抽出温度や注湯スピードを自在に調整でき、プロ監修の「プロレシピ」機能で100通り以上の味わいを再現可能。コーヒーを“日々に寄り添う体験”として提案するデザイン性と機能性が受賞理由となった。



＜製品概要＞製品名：DRIP POD YOUBI／発売：2023年9月／参考価格：22,000円（税別）／カラー：スチームホワイト、ミッドナイトブラック、ラッカーレッド、ボタニカルグリーン、ソイルブラウン／販売：家電量販店、UCC公式オンラインストア、DEAN & DELUCA公式サイトほか