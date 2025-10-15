キリン「エレキソルト」グッドデザイン賞金賞受賞
執筆者：shirai
キリンホールディングスは、減塩サポート食器「エレキソルト」が2025年度グッドデザイン賞で「金賞」を受賞したと発表した。新規性の高さや、減塩意識を促す包括的な取り組みが評価され、特に優れたデザインとして「グッドデザイン・ベスト100」にも選定された。同製品は、電気味覚技術を搭載し、塩味を増幅させることで無理のない減塩を支援する新しい食器。開発者自身が減塩食の味気なさを体験したことをきっかけに誕生した。旧モデルからデザインを改良したスプーン型「ES-S002」と、新たに加わったカップ型「ES-B001」の2製品が受賞対象となった。審査委員からは「電気味覚を活用した極めて新規性の高い商品」「オリジナルレシピ開発や減塩イベント実施など、包括的な取り組みも素晴らしい」と高い評価を受けた。「エレキソルト」は“おいしい食事のある人生を、すべての人に。”をコンセプトに、塩分摂取過多という社会課題に向き合う製品。ラーメンや汁物など、減塩でもおいしく味わいたいという声をもとに、家庭での使いやすさを重視して開発された。2024年5月に「スプーン」を、2025年9月には新型「カップ」と改良版「スプーン」を発売した。