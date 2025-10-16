高槻市「食の文化祭」開催
執筆者：shirai
高槻市は、ジャズとグルメが融合するイベント「食の文化祭」を10月18日（土）、19日（日）の2日間、市立第一中学校グラウンドおよび高槻城公園内で開催する。2日間で約80店舗の飲食店と21組の音楽バンドが集結し、秋の高槻をにぎやかに彩る。市民ボランティアが企画・運営を担う同イベントは今年で17回目を迎え、昨年は約1万7,000人が来場した。会場では高槻うどんギョーザをはじめ、地元の味やスイーツなど多彩なグルメが楽しめるほか、ジャズシンガーShihoとピアニスト佐山こうたによるライブなど、総勢21組によるステージ演奏も予定。マジックショーやスケートボード体験、フリーマーケットなど、子どもから大人まで楽しめる催しも行われる。＜イベント概要＞日時：2025年10月18日（土）、19日（日）10時～17時 会場：高槻市立第一中学校グラウンドおよび高槻城公園内（高槻市城内町1-35） アクセス：阪急高槻市駅から徒歩約10分、JR高槻駅から徒歩約15分 入場料：無料 URL：https://www.city.takatsuki.osaka.jp/event/102371.html