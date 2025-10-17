東海テレビ放送「栗フェス ｉｎ Ｎａｇｏｙａ」初開催
執筆者：shirai
東海テレビ放送は、秋の味覚「栗」をテーマにしたグルメイベント「栗フェス in Nagoya」を11月15日（土）・16日（日）の2日間、イオンモール熱田（名古屋市熱田区六野）東平面駐車場で初開催する。入場無料。会場には、岐阜・恵那や中津川、兵庫・丹波など栗の名産地から10店舗が出店。絞りたてのモンブランやモンブランソフトをはじめ、栗きんとんや栗むし羊羹など多彩な栗スイーツが並ぶ。丹波産の焼き栗や地元高等学校による出店もあり、産地ごとの味比べも楽しめる。会場ではその場で食べられる飲食メニューのほか、持ち帰り可能な菓子・食品の販売も行う。主催の東海テレビ放送は「秋の味覚をたっぷり味わえる“栗づくし”の2日間をお楽しみください」と来場を呼びかけている。＜イベント概要＞日時：2025年11月15日（土）・16日（日）10時～16時（雨天開催・荒天中止） 会場：イオンモール熱田 東平面駐車場（名古屋市熱田区六野1丁目2−11） 入場料：無料（飲食・物販は有料） 主催：東海テレビ放送 協力：イオンモール熱田 問い合わせ：東海テレビ放送 事業部 052-954-1107（平日10時～17時） 公式サイト：https://www.tokai-tv.com/events/kuri_fes/nagoya/ Instagram：@kurifes_nagoya