岩下食品「岩下の新生姜の日」記念イベント開催
執筆者：shirai
岩下食品は、同社が制定した記念日「岩下の新生姜の日」（11月11日）を記念し、シーズンイベント「岩下の新生姜の日2025」を栃木市の岩下の新生姜ミュージアムで10月16日から11月16日まで開催している。期間中は、11月11日をモチーフにしたフォトスポットや、カフェ限定メニュー「岩下の新生姜御膳2025」を提供。館内では新展示「レシピの壁～岩下の新生姜レシピ＆コラボ飲食店～」が登場し、レシピ動画やカード、飲食店メニューのアーカイブを展示している。また、公式キャラクター「イワシカ」ちゃんによるグリーティングやステージイベントも実施。特に11月9日には、4人のイワシカちゃんが登場するスペシャルイベント「岩下の新生姜の日2025 Special」が行われる。館内外では「岩下の新生姜エアブロー」などフォトスポットも多数設置される。カフェ「CAFE NEW GINGER」では、焼き鮭や唐揚げ、肉巻きなど岩下の新生姜を使った6種のおかずととん汁を盛り合わせた「岩下の新生姜御膳2025」（税込1,500円）を提供。記念ランチョンマットも付属する。さらに、期間中は毎日「イワシカプロジェクションマッピング」を上映。館内の巨大オブジェ「世界一大きな岩下の新生姜ヘッド」に映し出される光の演出と音楽で来場者を楽しませる。＜イベント概要＞期間：2025年10月16日（木）～11月16日（日） 会場：岩下の新生姜ミュージアム（栃木県栃木市本町1-25） 開館時間：10:00～18:00（カフェ11:00～18:00） 休館日：火曜（11月11日は開館） 入館料：無料 アクセス：JR・東武線栃木駅北口から徒歩約12分 公式サイト：https://shinshoga-museum.com/news/newgingerday2025