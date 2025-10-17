サントリー「山崎の魅力を体感できる特別イベント」開催

サントリーは、シングルモルトウイスキー「山崎」ブランドの魅力を体感できる特別イベント「THE YAMAZAKI EXPERIENCE IN GINZA」を日比谷BAR WHISKY-S(ウイスキーズ)（東京都中央区）にて、１１月１日から１２月３０日まで期間限定で開催する。「山崎」ブランドは、１９８４年に誕生した、日本を代表するシングルモルトウイスキー。山崎の地に湧く名水で仕込み、何年も四季を重ねながら木樽の中でゆっくりと熟成されていくモルト原酒をブレンダーの匠の技でブレンドし、精妙なバランスの香味に仕上げられており、その繊細な味わいは、国内だけでなく海外でも高い評価を得ている。世界的な酒類コンペティション「第３０回インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ（ＩＳＣ:International Spirits Challenge 2025）」では、「山崎」ブランドが３年連続で全部門での最高賞「シュプリーム チャンピオン スピリット」を受賞、「ＩＳＣ」史上初の快挙を達成。今回、その受賞を記念し、「山崎」ブランドの品質の高さや魅力をより多くの人に体感してほしいとの思いから、山崎蒸溜所をコンセプトにしている日比谷BAR WHISKY-Sをさらに特別な内装に変更するとともに、シングルモルトウイスキー「山崎」各種やペアリングフードなどが提供される。完全予約制（９０分）で、予約開始は１０月１７日（金）０：００から。先着順。詳細は、https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014037901/23826【開催概要】■開催期間：１１月１日（土）－１２月３０日（火）■定休日：１１月１１日（火）■場所：日比谷BAR WHISKY-S（東京都中央区銀座３－３－９ 金子ビル地下１階）■主なメニュー（予定）：山崎構成原酒飲み比べセット（原酒３種・山崎１２年）：７,７５０円、山崎１２年：３,５００円（1shot）、山崎１８年：７,６００円（1shot）、山崎ペアリングフード：６９０円より