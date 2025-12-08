アサヒ「ＷＡＴＥＲ ＢＡＳＥ」オフィスで実証実験

アサヒ飲料（本社：東京、社長：米女太一）は、会員登録制のウォーターサーバー「WATER BASE（ウォーターベース）」のオフィス利用に関する事業性を確認するため、みずほフィナンシャルグループ（本社 東京、社長 木原正裕）大手町本部ビルの社員食堂において、12月8日から『WATER BASE』を1台設置し、利用者と設置企業の双方にとっての利便性や満足度の実証実験を実施する。「WATER BASE」は、利用者個人が専用アプリで会員登録し、利用期間に応じた料金を支払うサブスクリプション型のウォーターサーバー。アプリで発行される二次元コードでドアロックを解除して給水する仕組みで、給水口が外部に露出しない構造とロック機能により、衛生面と安全性に配慮している。また、水道に直結し、フィルターを通した水を提供するため、従来型ウォーターサーバーとは異なり、水タンクの注文や交換作業が不要。さらに、レンタル料もかからないため、費用や管理の手間がハードルとなって導入を見合わせている企業のニーズに応える事業となっている。今回の検証のポイントは、利用者に関しては、給水時の操作性、専用アプリの使いやすさ、衛生面や安全性への印象、給水量や頻度などを確認し、全体的な利用体験の満足度を検証。設置企業に関しては、設置と管理にかかる手間やコストの負担感、福利厚生施策としての有効性を確認し、継続利用や導入拡大の可能性を検証するという。同社では、2026年から本格的に「WATER BASE」を事業展開する計画で、2030年には設置台数約3千台、登録者数12万人を目指しており、容器による環境負荷低減とユーザーの持続可能な健康を推進する、サステナブルドリンク事業の一環として「WATER BASE」の事業化を進めていくとしている。