アントステラ「＃ステラのセトリキャンペーン」実施
執筆者：motoe
森永製菓（本社・東京都港区、代表取締役社長 COO・森信也）のグループ会社で、アメリカンカントリー焼き菓子専門店『ステラおばさんのクッキー』を展開するアントステラ（本社・東京都港区、代表取締役社長・村瀬光隆）は、特設サイト上で、定番11種のクッキーから好きな5種を選んで自分のセトリ（セットリストの略称）画像を生成して公開する「＃ステラのセトリ」キャンペーンを11月１日から11月30日の期間開催する。同企画では、音楽ライブの「セットリスト」のように、自分のお気に入りクッキー5種を選んで特設サイト上の画像生成ジェネレーターで自分だけのクッキーセットリスト画像が制作可能。いつも同じクッキーを選んでしまう人もはじめてクッキーを買う人も公開されたセトリを参考に、まだ味わったことのないクッキーの魅力が発見できるというもの。セットリストは、常時販売している定番クッキーのチョコレートチップ、オールドファッションシュガー、ダブルチョコナッツ、キャラメルカスタード、紅茶、バタースカッチ、アーモンドチョコチップ、苺りんぐ、セサミ、コーンフレーク、ココナッツの11種から可能。ジェネレーターでセトリ画像を生成すると、11月1日～11月30日の期間Ｘ（旧Twitter）のキャンペーンに参加することができ、「＃ステラのセトリ」と生成した画像を投稿すると、クッキー24枚入りギフトが抽選で5名にプレゼントされる。また、Instagramでも11月7日～11月13日の期間「いいね＆フォロー」キャンペーンを実施。抽選で5枚にクッキー12枚のギフトがプレゼントされるほか、特設サイトでは、芸人ぼる塾田辺智加さん、声優の岡本信彦さん、勤続年数36年のベテラン店長のクッキーの推しポイントと共にセトリが公開される。さらに、店頭では量り売りクッキー購入キャンペーンを実施。11月1日～11月30日の期間、量り売りクッキー1,500円（税込）以上購入で、「量り売りクッキー袋柄クリアファイル＆定番クッキー11種のフレークシール」セットがプレゼントされる。キャンペーン特設サイト：https://setlistcp25.auntstella.co.jp/