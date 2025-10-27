ミスド「タマゲた！冬のポケモン キャンペーン」展開

ダスキン（本社：大阪府吹田市、社長：大久保裕行）が運営するミスタードーナツは、ポケモン社とのキャンペーンを今年も展開し、8年目の取り組みとなる今年は11月5日から様々な商品・グッズを数量・期間限定で発売する。今年は、ふんわりとした生地にホイップクリームをつめ、ふっくらとした顔の「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」や、上から見るとモンスターボールそっくりのかわいらしい見た目を、しっとり食感のケーキドーナツとふんわり食感のシュー生地で表現した「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」が登場するほか、ピカチュウの背中を表現した、「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」はゴールデントッピングをあしらい、「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」との食感の違いが楽しめる商品となっている。さらに、ミミッキュやビリリダマをデザインした専用スリーブに入った「タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ」と「タマゲた！ビリリダマのドーナツ ホワイト」や「ミスド ポケモン ドーナツ」と一緒に盛り上げる商品としてクリスマスの定番商品「ポン・デ・リース」も用意されるという。また、ドーナツと一緒に楽しめるグッズは3種類を用意。やさしくてふわふわの肌ざわりのブランケットは、いろんなポーズのピカチュウとミミッキュがデザインされている「ブランケット（ピカチュウ）」とモンスターボールやビリリダマ、タマゲタケがデザインされている「ブランケット（タマゲタケ）」の2種類。かわいいポケモンがぐるっとデザインされた「つよいこグラス（大）」は小さい子どもにもちょうどよいサイズとなっており、どのグッズもミスタードーナツオリジナルのポケモングッズで、クリスマス専用のオリジナル紙袋に入れて提供される。