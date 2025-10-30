ＪＲ九州「新幹線＜はやっ！便＞を活用したフェア」開催

JR九州フードサービスでは、新幹線荷物輸送サービス「はやっ！便」を活用したフェアを11月４日から11月30日まで、うまやJR博多シティ店と博多華都飯店（ハカタシャトーハンテン）にて開催。獲れたての新鮮食材を鹿児島から博多まで新幹線で輸送し、特別メニューとして提供する。うまやでは「産地直送！月日貝のレモンバター焼き」や「炭火で炙った一本釣り生カツオのたたき」、華都飯店では「タカエビと茄子のスパイス揚げ」などが楽しめる。【開催概要】■開催日時：11月４日（火）～ 11月30日（日） ■開催場所：①うまやJR博多シティ店（福岡市博多区博多駅中央街１-１ アミュプラザ博多 くうてん10Ｆ ）、②博多華都飯店（福岡市博多区博多駅中央街１-１ アミュプラザ博多 くうてん９Ｆ） ■提供商品：①うまやJR博多シティ店／産地直送！月日貝のレモンバター焼き 880円、幻の海老 タカエビの素揚げ 980円 、炭火で炙った一本釣り生カツオのたたき 980円 ②博多華都飯店／月日貝と季節野菜のセイロ蒸し ～豆鼓ソース～ 1,760円 、タカエビと茄子のスパイス揚げ 1,980円