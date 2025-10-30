丸善ジュンク堂書店「文豪クリームソーダ２０２５」開催

丸善ジュンク堂書店（本社：東京都中央区）は、毎年ご好評をいただいている恒例企画「文豪クリームソーダ2025」を11月12日（水）より12月14日（日）まで開催する。「文豪クリームソーダ」は、2023年に丸善ジュンク堂書店の企画としてスタートした、“文学を味わう”クリームソーダ企画で、「旅する喫茶」代表・tsunekawa氏が、書店員が選んだ文豪の名作からインスピレーションを受け、色と味でその世界観を表現したオリジナルメニューを展開。3年目となる2025年は、人気アニメ「文豪ストレイドッグス」との初コラボレーションが実現。これまでとは異なる新たなクリームソーダが提供されるという。対象店舗は、丸善 丸の内本店、丸善 ラゾーナ川崎店、丸善 京都本店、HAMARU ラクシス フロント店の各店内カフェの他、虎ノ門ヒルズ内のOVAL CAFE、TORANOMON HILLS CAFEをあわせた全6店舗。提供される2025年の文豪クリームソーダは、中島敦「山月記」（月下獣ver.）、太宰治「人間失格」、芥川龍之介「羅生門」の3種。なお、クリームソーダを注文すると、先着で「文豪ストレイドッグス」とコラボ限定アイテムプレゼントされるほか、「文豪ストレイドッグス」×「文豪クリームソーダ」コラボグッズの販売も予定されている。