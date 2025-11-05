ワタミ「オリーブチキン」４ピース５００円キャンペーン
執筆者：shirai
ワタミが運営する「bb.qオリーブチキンカフェ」は、11月6日（木）～11月19日（水）の期間限定で、「骨なしモモ黄金フライドチキン（4ピース）」をワンコインの500円（税込）で販売するキャンペーンを実施する。通常価格590円（税込）の人気商品をおトクに味わえる。同時に、甘辛ソースがやみつきになる「骨なしモモヤンニョムチキン」と、スパイシーな「骨なしモモブラックペッパーチキン」も特別価格で販売。いずれも通常690円（税込）のところを600円（税込）で提供する。外はザクザク、中はジューシーなモモ肉に、独自スパイスの香ばしさとピリ辛の余韻が楽しめる。キャンペーン期間中は8ピースのセットも割引対象で、「黄金フライドチキン」は通常1,180円→1,000円（税込）、「ヤンニョムチキン」「ブラックペッパーチキン」は通常1,380円→1,200円（税込）に。韓国チキンの本格的な味わいを気軽に堪能できる2週間となっている。＜キャンペーン概要＞期間：2025年11月6日（木）～11月19日（水） 対象商品：
・骨なしモモ黄金フライドチキン（4ピース）500円（税込）／（8ピース）1,000円（税込） ・骨なしモモヤンニョムチキン（4ピース）600円（税込）／（8ピース）1,200円（税込） ・骨なしモモブラックペッパーチキン（4ピース）600円（税込）／（8ピース）1,200円（税込）
公式サイト：https://bbq-olivechickencafe.jp/