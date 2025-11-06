セブン「クリスマスケーキ、オードブル５０品目発表」
執筆者：編集部
セブン・イレブン・ジャパン（東京都千代田区、阿久津知洋社長）は１１月５日、クリスマスケーキ＆オードブルの予約販売記者会見を開き、確かな美味しさと値ごろ感、好みに合わせたサイズと種類をテーマに約５０品目を発売すると発表した。今年の注目商品はクリスマスケーキ「クリスマスかまくら」（２９８０円、税込み３２１８．４０円）、ガトー・フレーズ４号（３１５０円、同３４０２円）などでかまくらは発売から２９年となるヒット商品。オードブルではニックデリ２０２５（２６８６円、同２９００．８８円）、熟成生地のマルゲリータピッツア（１２５０円、同１３５０円）、クリスマスチキン炭火焼ローストチキンレッグ（５５６円、同６００．４８円）などで、今年から登場したニックデリはローフトビーフ、生ハム、ローストポーク、照り焼きチキンなど肉だけを詰め合わせた豪華セットでクリスマスパーティ―盛り上げるには最適。齋藤曜介チーフバイザーはクリスマス製品について「品質を上げながら価格は据え置き。品質、味は自信をもって提供しています」と述べた。また、食品、菓子など価格高騰の中、消費者支援を前面に打ち出している。売り上げ目標については前年比対比１０１％。予約販売については１２月１９日（２３時５９分まで）予約方法はネットサービス「セブンミール」及びセブン・イレブン店頭。指定した受取日時に店頭で支払い。なお、早期割引として１１月３０日２３時５９分までにセブンミールで予約すると１０％割引となる。https://www.7meal.jp/christmas/