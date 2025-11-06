ＲＤＣ「韓国ビストロＫＥＮＡＲＹ」恵比寿店オープン

アールディーシーのグループ会社ケイディーアールは、少しずつ多彩な韓国料理を楽しめる新業態「韓国ビストロKENARY（けなりぃ）」を2025年11月7日（金）に恵比寿でグランドオープンする。韓国グルメブームの中に誕生した同店は、「行きつけの韓国料理屋」をコンセプトに、ランチは本格的な韓国料理を気軽に、夜は仕事帰りのちょい飲みも楽しめるカジュアルな空間を提供する。大皿ではなく小ポーションで提供するため、一人でも多くのメニューを少しずつ味わえるのが特徴。美食と健康をテーマに、和洋の食材や調理技術を融合させたメニューを展開し、日常使いできる新たな韓国ビストロとして注目される。＜店舗概要＞店舗名：韓国ビストロKENARY（けなりぃ）恵比寿店 所在地：東京都渋谷区恵比寿1-20-4 Sreed EBISU 1F（恵比寿駅東口から徒歩3分） 営業時間：LUNCH 11:00〜15:00（L.O.14:00）／DINNER 17:00〜23:00（L.O.22:00） 価格帯：LUNCH 1,000円〜1,500円／DINNER 約3,000円 席数：37席（カウンター14席、テーブル23席）