ヤマキ「ヤマキの鰹節の日キャンペーン」実施
執筆者：motoe
ヤマキ（本社：愛媛県伊予市 代表取締役社長：城戸善浩）は、11月24日の「鰹節の日」に向け、2025年11月11日より公式X(旧Twitter)にて「ヤマキの鰹節の日キャンペーン」を実施する。同キャンペーンは、かつお節の価値や魅力を広める活動「ヤマキ かつお節プラス®」の一環として行うもので、鰹ぶし削り器、鰹本節、新米、ヤマキの人気商品を組み合わせたセットに加え、今回は初めてオリジナルアクリルキーホルダーも制作し同梱したセットも用意。かつお節と新米で味わうおかか飯を通じて、かつお節の魅力をより多くの人に届ける商品がトータル135名に当たる。なお、11月24日の「鰹節の日」は、“いい（11）ふ（2）し（4）＝いい節”の語呂合わせに由来しており、「かつお節の魅力やおいしさ、上手な使い方などをもっと多くの人に知ってもらいたい」という思いから同社が制定したもの（一般社団法人 日本記念日協会に認定・登録）。【キャンペーン概要】■キャンペーン名：ヤマキの鰹節の日キャンペーン ■キャンペーン期間：11月11日（火）12:00～11月25日（火）23:59 ■賞品内容：鰹節の日極みセット／鰹節の日おかか飯セット／鰹節の日アクキーセット ■応募方法： ①ヤマキ公式X(旧Twitter)(https://x.com/yamaki_official)（@yamaki_official）をフォロー ②キャンペーン投稿に希望賞品（鰹節の日極みセット/鰹節の日おかか飯セット/鰹節の日アクキーセット）のいずれかをリプライ（当選対象は、投稿当日の12：00～23:59までにフォローとリプライした方のみ) ■当選発表：ヤマキ公式「鰹節屋・だし屋、ヤマキ。」アカウント（@yamaki_official）より、XのDM(ダイレクトメッセージ)で通知 ■賞品発送：12月下旬頃予定