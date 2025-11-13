モランボン「韓キムチ１５周年キャンペーン」開催中
執筆者：shirai
モランボンは、自社の人気商品「韓キムチ」の発売15周年を記念し、購入レシート応募とX（旧Twitter）連動の2本立てキャンペーンを11月16日（日）まで実施している。レシート応募キャンペーンでは、期間中に対象商品「韓キムチ300g」を含む1,000円（税込）以上の購入レシートや納品書、購入明細書を用意し、キャンペーンサイト（https://www.moranbong.co.jp/hankimchi15th）から応募できる。応募者の中から抽選でオリジナルグッズや韓国食品セットなどのプレゼントが当たる。また、X公式アカウントでは同時にフォロー＆リポストキャンペーンを実施中。「モランボン公式Xアカウント」をフォローの上、対象投稿をリポストすると、抽選で100名に「東遠ツナ5缶セット（SUPER TUNAデザイン1缶入り）」が当たる。キャンペーンに関する問い合わせはモランボンキャンペーン事務局（info@moranbong-kimchi15-campaign.jp）まで。＜キャンペーン概要＞実施期間：2025年11月4日（火）～11月16日（日） 対象商品：韓キムチ 300g 応募方法：対象商品を含む1,000円（税込）以上のレシートまたは購入明細書をキャンペーンページより送付 キャンペーンサイト：https://www.moranbong.co.jp/hankimchi15th
問い合わせ先：info@moranbong-kimchi15-campaign.jp