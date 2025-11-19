キリン「氷結」冬限定２種発売

キリンビールは、「氷結」ブランドから冬限定の新商品「キリン 氷結 愛媛産キウイ」と「キリン 氷結 福岡産あまおう」を12月2日（火）より全国で同時発売する。伸長を続けるRTD市場の中で、雑味のないクリアな味わいが支持される「氷結」シリーズ。2024年には過去最高の販売量を記録し、RTD売上No.1ブランドとして好調を維持している。



今回登場する「愛媛産キウイ」は、ほどよい酸味と爽やかな甘さを特徴とし、みずみずしく軽快な炭酸感が楽しめる一品。「福岡産あまおう」は、華やかないちごの香りとジューシーな果実感が特長で、スッキリとした後味に仕上げた。いずれも果汁0.3％配合で、特別な冬を彩る限定フレーバーとなる。パッケージはシャンパンゴールドを基調に、果実のイラストをあしらった華やかなデザイン。「氷結」らしい爽快感と冬の特別感を両立させた。＜商品情報＞商品名：①氷結 愛媛産キウイ（期間限定）②氷結 福岡産あまおう（期間限定）／内容量：350ml・500ml缶／アルコール分：①5％②4％／発売日：2025年12月2日（火）／販売：全国／価格：オープン価格