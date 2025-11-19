八天堂「ディズニーヴィランズデザインの新商品」発売

八天堂（本社：広島県三原市、代表取締役：森光孝雅）は、11月28日より、「ディズニーヴィランズ」デザインの「黒いくりーむパン あんバター」（1個／税込400円）を全国の八天堂店舗（一部店舗を除く）で順次発売する（11月28日（金）～千葉県・大阪府・広島県の八天堂店舗、12月1日（月）～東京都・静岡県・愛知県・大分県の八天堂店舗）。「ディズニーヴィランズ」のダークな世界観を表現した、インパクトのある見た目の黒いくりーむパンになぞらえて、ブラックフライデーに合わせての発売となる。ふんわりしっとり柔らかな黒い生地（※）の中に、八天堂特製のクリーム、北海道産小豆を使用した八天堂オリジナルの餡子、バターの3層仕立てで、甘さと塩味が合わさった、一口ごとにクセになる味わいが特長。そのままはもちろん、電子レンジで温めると、バターがとろけ、クリームと餡子、バターが絡み合い、まろやかに広がるコクを楽しむこともできる。同商品は、ユニークで魅力的な「ディズニーヴィランズ」の「人を惹きつける力」に注目した”パワーワード”をテーマにしたキャンペーン「パワーワード・ヴィランズ」の一環として製造・販売されるもので、パッケージも妖しく笑みを浮かべる「アースラ」と、「マレフィセント」「クルエラ」が描かれている。なお、同商品の購入すると、「アースラ」デザインのオリジナルステッカーや「パワーワード・ヴィランズ」キャンペーン限定うちわがプレゼント（先着順、無くなり次第終了）される企画も用意されている。