スタバ「新幹線ホーム上では初となる店舗」オープン

スターバックス コーヒー ジャパン（本社所在地：東京都品川区、代表取締役最高経営責任者（CEO）：森井久恵）は、「Brewed to Go」をコンセプトにした新しいスタイルの店舗として、JR新横浜駅の新幹線ホーム上（JR東海リテイリング・プラス運営）で、「スターバックス コーヒー JR新横浜駅 新幹線下りホーム11号店」を11月21日にオープンした。新幹線ホーム上でのスターバックス店舗として全国初となる同店は、ブリュード コーヒー（ホット/アイス）と軽食を取り扱い、オーダーパネルと完全キャッシュレス決済を導入することで、旅や出張などの出発の前にクイックなオーダーが可能でありながら、一杯ずつ豆を挽いていれた香り高いコーヒーが提供される。商品購入の流れは、① 店頭に設置されたオーダーパネルから好きなコーヒーや軽食を注文、②注文後の画面にてキャッシュレスにて決済、③注文後は、受け取りカウンターで、パートナーから商品を受け取るというスタイルとなる。【店舗情報】■店舗名：スターバックス コーヒー JR新横浜駅 新幹線下りホーム11号店 ■オープン日：11月21日（金） ■住所：神奈川県横浜市港北区新横浜2-100-45 JR新横浜駅 新幹線下りホーム11号車付近 ■電話番号：080-1003-6229 ■営業時間：全日6:30-21:30 ■店舗面積：13.9㎡（4.2坪）＜ 座席なし（持ち帰りのみ）＞