赤城乳業「キリ®を再現したクリームチーズアイス」発売

赤城乳業（本社：埼玉県深谷市、社長：井上創太）は、世界中で愛される「キリ」を販売するベル ジャポン（本社：東京都港区 代表取締役：Aytekin Yildiz（アイテキン ユルドゥズ））が監修した「クリームチーズアイス」を12月2日より全国発売する。同商品は、大人気のクリームチーズ「キリ」を再現した濃厚なアイスクリーム。爽やかな酸味とコクを再現するため、塩味・酸味・香りを「キリ」に近づけ、乳製品に含まれるチーズは、「キリ クリームチーズ」を100%使用。乳脂肪分8％以上のアイスクリームグレードという贅沢な仕様ながら、134kcalなのが嬉しいポイントた。味わいだけでなくパッケージデザインも再現しており、アイス1本で「キリ」を思う存分楽しめる仕様となっている。また、「キリ」ファンに喜んでもらえる企画として、2025年11月29日「いい（11）チーズ（29）」にあわせて、豪華賞品（クリームチーズアイス、キリ詰め合わせ、キリオリジナルチャーム）が当たるキャンペーンを赤城乳業とベルジャポンの公式X、公式Instagramで開始。応募方法は、①X：「赤城乳業」（＠akagi_cp）と「Kiri®japan」（＠kiri_japan）の公式Xアカウントをフォロー＆キャンペーン投稿をリポストして応募、または、②Instagram：「赤城乳業」（＠akagi_ice）と「Kiri®japan」（＠kiri_jp）の公式Instagramアカウントをフォロー＆キャンペーン投稿をいいねして応募。【商品概要】■商品名：クリームチーズアイス ■希望小売価格：194円（税込） ■種類別：アイスクリーム ■容量：75ml ■エネルギー：134kcal ■発売日：12月2日（火） ■発売エリア：全国