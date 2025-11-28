マムズタッチ「日本初のフランチャイズ店舗」オープン

MOM`S TOUCH TOKYO（本社：東京都渋谷区、以下：マムズタッチ）は、2025年11月27日（木）に日本初のフランチャイズ店舗「MOM`S TOUCH BLiX茅ヶ崎店」をオープンする。渋谷・原宿・下北沢に続く新モデル店舗として、海と街が近い茅ヶ崎ならではの日常利用を見据えた設計が特長で、かつて45年間他社フランチャイズが営業していた立地を引き継ぎ、地域の生活動線上で日常使いしやすい「デイリー外食ブランド」としての定着を目指すという。マムズタッチは、韓国内では最多店舗数となる1,480店舗（2025年10月現在）を有する、バーガー・チキンブランドで、現在、日本国内では、渋谷・原宿・下北沢で直営店を運営。今回、オープンする茅ヶ崎店は、日本発のフランチャイズ店舗で、JR茅ヶ崎駅から徒歩2分、サザンビーチ方面への徒歩動線上という利便性の高い立地に位置する。商業施設が集まる駅前と住宅街が近接し、ファミリー層・学生・通勤者など幅広い生活者が行き交うエリアで、地域の日常使いに応える店舗として設計されていおり、ブランドの強みである「神コスパ」を、日々の食事の中でより実感できる店舗として位置づけている。今回の出店は、マムズタッチが掲げる「日本の日常に寄り添うデイリーブランド」というビジョンを体現した、初の生活圏特化型店舗として開発されたものとなり、ローカル生活圏での運営データを蓄積し、全国的なフランチャイズ展開の足掛かりとする意向だ。【店舗概要】■店舗名：MOM`S TOUCH BLiX茅ヶ崎店 ■所在地：〒253-0044 神奈川県茅ヶ崎市新栄町11-8 BLiX茅ヶ崎 1階 ■営業時間 ：9:00〜21:00 （L.O. 20:30） ■アクセス：JR「茅ヶ崎駅」徒歩2分 ■オープン日：11月27日（木）