湖池屋「ＫＯＩＫＥＹＡ ＡＭＥＲＩＣＡ 本格始動」

湖池屋（社長：佐藤章）は、2025年6月、アメリカ合衆国カリフォルニア州にスナック菓子の販売を目的とした同社100％出資子会社KOIKEYA AMERICA INC.を設立。子会社の設立を起点に、北米での事業展開を拡大していくにあたり、“モダンアジア”をエキサイティングな世界観で表現したポテトチップス「SATISFRY ASIAN BBQ」、「SATISFRY ZESTY YUZU」の2品を新たに開発し、2025年11月中旬より米国にて順次販売を開始する。湖池屋は、日本市場で鍛えられた品質とブランド力をもとに、海外でのスナック菓子製造販売事業を展開しており、これまで北米では、ベトナム、台湾からの輸出販売を行い、日系をはじめとするアジア系スーパーを中心に順調に事業を拡大してきた。好調な販売状況と、アジア食の浸透を背景に、スナックの本場であり、巨大な市場を有する米国において、さらなる事業拡大を目的とし、湖池屋は2025年6月に新たに子会社を設立。米国の巨大市場にスタートアップとして参入する湖池屋は、現在米国で展開されているメジャー商品とは圧倒的に差別化された商品を市場に投入するべく、米国のアーリーアダプター（先端的な消費者層）を中心に人気の高まる“モダンアジア”をテーマにしたポテトチップス「SATISFRY」を開発。これまで米国では「カラムーチョ」等の国内既存ブランドを中心に展開してきたが、今回の「SATISFRY」は北米市場向けの新ブランドとなる。■「SATISFRY」ブランドサイト：https://satisfry.koike-ya.com