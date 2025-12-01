フジッコ「よろこんぶキャンペーン２０２６」実施
執筆者：shirai
フジッコは年末年始の“よろこんぶ（喜ぶ）”にちなみ「ふじっ子煮」シリーズを対象とした『よろこんぶキャンペーン2026』を12月1日から2月27日まで実施する。昆布は「よろこぶ」の語呂から縁起物として親しまれており、本企画では笑顔と幸せを届ける趣旨でレシート応募のクローズドキャンペーンとSNS投稿によるオープンキャンペーンを展開する。クローズドでは購入個数に応じてMUGEN-KOMBUセットや京都御金神社に奉納された縁起米「一粒万倍米」、各種体験ギフトなど計1,152名に「よろこんぶ品」を進呈しWチャンスとしてオリジナルハンドタオル300名分も用意する。応募は専用サイトまたはハガキで対象商品の購入レシートを添付し、期間は12月1日～2月27日。オープンキャンペーンでは公式Xをフォローし月ごとのテーマに沿って“よろこんぶ体験”を投稿すると毎月52名（計156名）に体験ギフトやフジッコ商品が当たる。＜キャンペーン情報＞期間：2025年12月1日（月）～2026年2月27日（金）23:59、対象商品：ふじっ子煮シリーズ（MIRAI含む）、特設サイト：https://www.fujicco.co.jp/kombu/fujicconi/campaign/yorokombu_cp2026/、賞品：MUGEN-KOMBUセット／一粒万倍米／選べる体験ギフト／よろこんぶハンドタオルほか、応募方法：レシート応募（1～3口）またはX投稿、X応募期間：第1弾12月1～20日、第2弾1月1～20日、第3弾2月1～20日