アイスライス「コンテナ型雪室の研究開発企業」設立

11月13日、代表取締役の原澤太一氏と髙瀬章充氏は、新潟県南魚沼市に「アイスライス株式会社」を設立した。同社は、日本有数の豪雪地帯である南魚沼の“雪”を持続可能な地域資源として活用し、電力を使わずに食材を保存・熟成できる 「コンテナ型雪室（ゆきむろ）」 の研究開発を行うスタートアップ企業だ。両氏は、2024年に南魚沼市六日町駅前に 薪ストーブ付きコワーキングスペース「MAKINO-BA」 を共同で開設。 “雪国から新産業をつくる”という共通のビジョンから、今回のアイスライス設立へとつながったという。 雪室（ゆきむろ）とは、冬に降り積もった雪を貯蔵し、その冷熱を活用して 温度0〜5℃／湿度80%以上 の理想的な保存環境をつくる「天然の冷蔵庫」。 同社はこれを コンテナ型でモジュール化 することで、電力ゼロで稼働（CO₂排出ゼロ）、設置場所を選ばない可搬性 、食材単位での個別管理による食品汚染防止、 国内外への展開・輸送が容易 といった全く新しい価値を実現。まずは2025年春より試験を重ねてきた雪室冷温熟成米 、雪室コーヒー、その他、冷温熟成食材の販売を開始するとともに、今後は、コンテナ型雪室の 貸し出し事業・導入支援 を順次展開。 さらに近い将来には、コンテナそのものを 海外で展開 し、 世界中の日本食レストランや食品事業者が「日本独自の低温熟成プロセス」を活用できる未来を実現していきたいとしている。【会社概要】■会社名：アイスライス ■所在地：新潟県南魚沼市六日町140 MAKINO-BA内 ■代表者：代表取締役 原澤太一／代表取締役 髙瀬章充 ■設立日：2025年11月13日 ■事業内容：コンテナ型雪室の研究・開発、雪室熟成食材の商品企画、地域資源活用事業