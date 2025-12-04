秋田市「ＳＡＫＥと発酵市ｉｎ秋田市」開催

秋田市は、県内約30蔵の銘酒を楽しめるイベント「SAKEと発酵市in秋田市」を2026年1月24日と25日に開催する。地酒飲み比べ体験をはじめ、発酵食や地ビール、名物の秋田かやき大鍋ふるまいなど、冬の秋田を味わい尽くす内容がそろう。地酒飲み比べ体験では、地酒引換券8枚と和らぎ水が付いたプランのほか、気軽に試せる引換券3枚付きプランも用意し、いずれも事前予約制となる。会場では発酵食や地ビールの販売エリアが入場無料で開放され、イベント参加者だけでなく来館者も買い物を楽しめる。県外観光客から地元住民まで幅広く参加できる冬のにぎわい創出イベントとして注目を集めている。＜イベント概要＞日時：2026年1月24日（土）・1月25日（日）［一部］12時～14時［二部］15時～17時、会場：秋田市にぎわい交流館AU 2階 特設会場、対象：一般、体験メニュー：地酒飲み比べ・発酵食販売・地ビール販売等、料金： ①地酒引換券8枚＋和らぎ水付き 定価 4,000円（税込）※「あきた冬アソビ割」休日限定クーポンで3,000円（税込） ②地酒引換券３枚付き 定価１,５００円（税込） チケット購入その他詳細：https://www.akita-yulala.jp/saketohakkouichi