三井農林「日東紅茶×刀剣乱舞 タンブラー」発売

三井農林は日東紅茶とオンラインゲーム刀剣乱舞ONLINEがコラボした限定ステンレスタンブラーセットを発売し、全国の総合スーパーイオンで12月9日から順次先行販売するほか、公式オンラインショップ日東紅茶TeaMartでは12月10日から23日まで予約を受け付ける。刀剣乱舞十周年を記念した描き下ろし「祝装」をまとった燭台切光忠、大倶利伽羅、火車切の3振りをパッケージにデザインし、各刀剣男士をイメージした「ミルクとけだすティーバッグ」シリーズとオリジナルタンブラーを組み合わせた特別仕様で提供する。商品の発送は2026年3月下旬を予定し、優雅なティータイムを演出するコラボセットとして展開する。 ＜商品情報＞ 商品名：日東紅茶×刀剣乱舞ONLINE オリジナルステンレスタンブラーセット 価格：2,970円（税込） 内容： ・ミルクとけだすティーバッグ（オリジナルブレンド／黒糖烏龍／はちみつ紅茶 各4袋入り） ・オリジナルステンレスタンブラー（フタ付き・容量360ml） 予約受付期間：2025年12月10日（水）～12月23日（火） 発送時期：2026年3月下旬予定 販売場所：日東紅茶TeaMart（予約販売）、本州・四国の総合スーパー「イオン」で先行販売