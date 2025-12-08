春日井製菓「のどにスッキリＷハーブ」発売

春日井製菓は、発売40周年を迎えたロングセラーのど飴ブランド「のどにスッキリ」から、新商品「のどにスッキリ Wハーブ」を12月8日に一部コンビニで先行発売する。従来品の特徴である13種類のハーブエキスに加え、新たにハーブポリフェノールを組み合わせた“Wハーブ原料”を採用し、二段仕込み製法で仕上げた強化版のど飴だ。通常品より小粒の貝型で、ミルクのまろやかさとすっきりとした甘さが調和する味わいに仕上げたという。 ブランドは1985年発売以来、年間販売数約1,500万袋（2024年度）を誇る人気製品。新商品はチャック付き包装で携帯しやすく、仕事や家事の合間にも気軽に楽しめる。発売記念として、春日井製菓公式Xではシリーズ商品の詰め合わせが当たるキャンペーンも実施される。 ＜商品情報＞ ■商品名：のどにスッキリ Wハーブ ■発売日：2025年12月8日（一部コンビニ先行）／2026年2月23日（全国発売） ■価格：オープン価格 ■内容量：91g ■販売エリア：全国 ■特徴：13種類のハーブエキス＋ハーブポリフェノールのWハーブ仕様。二段仕込み製法、小粒の貝型、ミルクでやさしく潤うマイルドハーブ味。