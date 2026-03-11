森永製菓「フローズンラムネ」コーラ味発売

森永製菓は、フローズンデザート「フローズンラムネ」シリーズの新商品「フローズンラムネ＜コーラフロート＞」を発売する。3月16日から全国のコンビニエンスストアで先行販売し、3月30日から全国の量販店などへ販路を拡大する。また既存商品「フローズンラムネ」も品質とパッケージを見直し、3月下旬からリニューアル発売する。 新商品は、森永ラムネの味わいをイメージしたフローズンデザートで、シリーズ初となるコーラ味。コーラ味のみぞれ、ソース、チョコチップにミルクアイスとカラフルなラムネを組み合わせた複合系カップアイスで、シャリッとした微細氷の爽快感とミルクのクリーミーさを同時に楽しめる“コーラフロート”の味わいを表現した。 リニューアルする「フローズンラムネ」は、ラムネ味のみぞれやソース、ラムネ風味チョコチップ、ミルクアイス、カラフルラムネを組み合わせた“すっきり＆クリーミー”な品質を強化。パッケージも中身の構成が伝わるデザインに刷新し、売り場での視認性向上を図る。 商品名：フローズンラムネ＜コーラフロート＞ 内容量：180ml 参考小売価格：200円（税別）／216円（税込） 発売日：コンビニ先行 2026年3月16日、全ルート 2026年3月30日 商品名：フローズンラムネ 内容量：180ml 参考小売価格：200円（税別）／216円（税込） 発売時期：2026年3月下旬（全国）