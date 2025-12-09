千葉県水産課「新品種海苔ブランド名」公募開始

千葉県水産課は、新たに開発した新品種海苔「CTBFL-P241」のブランド名を一般から募集している。黒みの強い外観と豊かな旨味、口の中でとろける食感が特徴の“プレミアム海苔”として開発されたもので、江戸時代から続く千葉の海苔養殖を未来へつなぐ取り組みの一環。最優秀賞には千葉ブランド水産物2万円相当が贈られ、採用名は広報物や商品パッケージにも使用される。応募はWebまたは郵送で、2026年1月4日まで受け付ける。 ＜募集概要＞ 募集内容：新品種海苔「CTBFL-P241」のブランド名、ネーミングに込めた思い（200字以内） 募集期間：2025年11月27日（木）～2026年1月4日（日） 応募資格：日本国内在住の個人（年齢・経歴不問／1人1作品まで） 応募方法：Webフォームまたは応募用紙を郵送 応募フォーム：https://form.run/@new-chibanori 特設ページ：https://www.pref.chiba.lg.jp/suisan/press/2025/norimeisyoubosyuu.html 郵送先：〒260-0013 千葉市中央区中央3-3-1（株式会社オニオン新聞社内）新しいちば海苔 ブランド名募集事務局 ＜賞品＞ 最優秀賞：千葉ブランド水産物詰合せ（2万円相当） 優秀賞：千葉ブランド水産物詰合せ（1万円相当） 特別賞：チーバくんオリジナルランチトート（上位15名へ贈呈） ＜問い合わせ＞ 新しいちば海苔 ブランド名募集事務局 TEL：043-201-8811（平日9時～18時） Email：info@chibanori.com