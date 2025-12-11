丸美屋「家族の初夢ＣＰ」実施

丸美屋食品工業は恒例の「家族の初夢キャンペーン」を2026年1月1日から2月15日まで行う。クイズ正解者の中から現金100万円が5人に当たる「クイズで当たる！コース」と、商品パッケージの「今日もおいしく」マーク2枚（ごましおは3枚）を1口として応募する「マークで当たる！コース」を実施する。クイズ応募はハガキかWebで受け付け、答えと住所氏名などを記入して応募する。マーク応募は対象商品のマークをハガキに貼付し必要事項を記入して郵送する。クイズはハガキが当日消印有効、Webは最終日23時59分まで。マーク応募は期間内消印有効。抽選は締切後に行い、クイズは3月下旬に通知、マークは4月初旬の賞品発送をもって発表に代える。＜応募要項＞【クイズで当たる！コース】・賞品：現金100万円（5名）・応募方法：ハガキまたはWebで、クイズ回答・住所氏名・年齢・電話番号を記入。・期間：2026年1月1日～2月15日（ハガキ当日消印有効、Webは23:59まで）。・送付先：〒119-0312 日本郵便㈱ 銀座郵便局留 丸美屋「クイズで当たる！初夢キャンペーン」PT係・丸美屋 HP：httpｓ://www.marumiya.co.jp ・発表：3月下旬に当選者へ通知。【マークで当たる！コース】・賞品：丸美屋商品詰め合わせ＆Shupattoバッグ（5000名）。・対象商品：丸美屋全商品（業務用除く）。・応募方法：「今日もおいしく」マーク2枚1口（ごましおは3枚）をハガキに貼付し、住所氏名・電話番号・口数を記入して郵送。・期間：2026年1月1日～2月15日（当日消印有効）。・送付先：〒119-0102 日本郵便㈱ 銀座郵便局留 丸美屋「マークで当たる！初夢キャンペーン」PT係・発表：4月初旬に賞品発送をもって代える。