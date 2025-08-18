キリン「グリーンラベル」３６５日デザイン缶ＣＰ開始

キリンビールは淡麗グリーンラベルで、記念日や名前を入れた自分だけの缶が当たる「365 CHEERS LABEL by GREEN LABEL」キャンペーンを8月18日から実施する。Web上で作成したオリジナル缶デザインをXでシェアすることで誰でも応募可能で、抽選で1万人に、投稿デザインが施された缶と通常缶の2本セットが当たる。キャンペーンサイトでは、誕生日や記念日、思い出の日を入力し、名前を記したオリジナル缶を簡単に作成できる。さらに東京・新宿や福岡・天神では、多部未華子やMrs. GREEN APPLEのメンバーの誕生日を記した特別缶を使った屋外広告も展開予定。



＜キャンペーン概要＞・キャンペーン名：「365 CHEERS LABEL by GREEN LABEL」 ・開催期間：2025年8月18日（月）～2025年9月16日（火） ・キャンペーンサイト（特設サイト）：https://greenlabel.kirin.co.jp ・応募方法：Web上で作成した「淡麗グリーンラベル」缶の画像をXでシェア ・当選人数：10,000名 ・当選プレゼント：ご自身がデザインした「淡麗グリーンラベル」オリジナル缶1本、「淡麗グリーンラベル」通常缶1本（計2本）