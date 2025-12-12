東京都「食の安全都民フォーラム」開催
執筆者：motoe
東京都は、都民、事業者及び行政が食の安全に関する情報を共有し、考える場として、毎年「食の安全都民フォーラム」を開催しているが、今回は、「健康食品」がテーマ。日常的に利用される健康食品ですが、選び方や使い方に悩むこともあるかと思います。専門家による講演等を通じて「自分ならどうするか」を一緒に考え、健康食品との上手な付き合い方を学ぶ機会が提供される。【開催概要】■日時：令和８年１月28日（水）午後２時から午後4時まで■開催場所：東京都健康安全研究センター（東京都新宿区百人町３-24-１）■参加費：無料■プログラム： （１） 基調講演１「健康食品との上手な付き合い方」＜講師／梅垣敬三氏（元昭和女子大学食健康科学部教授）＞、基調講演２「健康食品に潜むリスクと消費者心理」＜講師／種村菜奈枝氏（福島大学 農学群食農学類 准教授）＞（２）意見交換「一緒に考えよう！ 健康食品、こんなときどうする？」＜コーディネーター／戸部依子氏（消費生活アドバイザー）、パネリスト／梅垣 敬三氏・種村菜奈枝氏＞■定員：50名（定員を超えた場合は抽選）■申込み方法：令和8年１月19日（月）までに申込フォームより＜https://logoform.jp/form/tmgform/R7_forum＞■特設ホームページ：https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/forum/r7/r7.html