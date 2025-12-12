ＪＭＡ「宿泊・外食・給食業界向け展⽰会 ＨＣＪ」開催
日本能率協会（会長：中村正己）と観光・宿泊・外食業界4団体は、2026年2月17日（火）～20日（金）の4日間、東京ビッグサイト 東および西展示棟で、宿泊・外食・給食など「サービス産業」「フードビジネス」に特化した国内最大級の専門展示会「HCJ2026」を開催する。宿泊・外食などの業界はいま、インバウンドの増加による「追い風」と、受け入れ側の人手不足・薄利といった「向かい風」に直面し、生産性向上・ラグジュアリー化などが求められているのが現状。同展示会は、こうした課題に対応するために必要な製品、サービスなどを国内最大級の規模で展示し、1カ所で見られるのが特徴だ。毎回関心が集まる厨房設備・機器ゾーンには、自動調理機、調理ロボットを出展し、人手不足を解消しながら高いクオリティの料理を提供する製品群を紹介するほか、今回は「注目の企画」として、「AI/TECH/DX INNOVATION ZONE」をピックアップ。深刻化する人手不足やコスト削減といった課題に対し、AIや最新テクノロジーを活用した解決策を提案する。西展示棟アトリウム内では、業界を代表する著名な経営者や、注目のスタートアップ企業のリーダーが登壇するスペシャルセッションも開催。2月20日（金）には、SNSグループ ファウンダーの堀江貴文氏も登壇予定だ。来場には、https://www.jma-tradeshow.com/hcj/jp/registration.phpより事前登録が必要。入場無料。公式サイト：https://hcj.jma.or.jp/