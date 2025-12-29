Ｄｏｌｅ「スムージーボウルに新フレーバー」

ドール（東京都中央区、青木寛CEO）は、12月30日から「Dole スムージーボウル」より、「Dole スムージーボウル ヨーグルトボウル」と「Dole スムージーボウル ザクロボウル」を埼玉県内のセブンイレブンで数量限定で発売を開始する。同商品は、冷凍フルーツ3種とクリスピーなグラノーラ、濃厚でなめらかなスムージーをくみあわせた冷たいデザート。アサイーボウルと同様に、朝食としても取り入れられる。『Dole スムージーボウル ヨーグルトボウル』は、濃厚なグリークヨーグルトとはちみつの優しい甘さを感じるスムージーがポイント。ザクロボウルやアサイーボウルなど他のスムージーボウルと混ぜて食べると、新しい味わいも楽しめる。『Doleスムージーボウル ザクロボウル』は、旬のザクロの爽やかな甘酸っぱさが特長。スーパーフルーツとして人気の高いザクロ果汁をバナナピューレと合わせ、濃厚で甘酸っぱいスムージーベースに仕上げた。同商品に使用しているバナナやピューレは、流通過程の様々な要因による規格外バナナを使いフードロスにも貢献している。商品概要、内容量113g、価格497円（税込）、商品サイトhttps://www.dole.co.jp/lp/jp/smoothie-bowls/。