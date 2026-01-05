カルビー「カルビーをよろしく！キャンペーン」開始
執筆者：shirai
カルビーは、「さやえんどう しお味」と「さやだいず うましお味」が当たる『2026年もカルビーをよろしく！キャンペーン』を1月5日から開始した。カルビー公式XとカルビーPR部公式Xによる初のダブルフォローキャンペーンで、新年の挨拶と日頃の感謝を込めた企画。2014年開設のカルビー公式Xは親しみやすい情報発信で55万人超のフォロワーを持ち、2019年開設のカルビーPR部公式Xは商品PRやキャンペーン情報を中心に130万人超の支持を集めている。2026年の始まりに合わせ、「今年もまめに健康に」「まめまめしく働けるよう」という願いを込め、縁起の良い豆系商品をプレゼントする。＜キャンペーン概要＞期間：2026年1月5日（月）～1月12日（月）23時59分、賞品：「さやえんどう しお味」「さやだいず うましお味」各1箱（計2箱）、当選者数：10名、応募方法：カルビー公式X（https://x.com/calbee_jp）とカルビーPR部公式X（https://x.com/calbee_PR）をフォローし、カルビー公式Xのキャンペーン投稿をリポスト