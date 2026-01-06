森永製菓「チョコボール＜金のきなこもち＞」発売

森永製菓は、「チョコボール」ブランドから「チョコボール＜金のきなこもち＞」を2月3日に新発売する。もち粉入りのもちもち食感グミを、北海道産大豆100％の「金のきな粉」を使用したきなこ味チョコで包み込み、一粒で“きなこもち”の味わいを表現した。昨年2月に期間限定で販売し好評を博した商品を、きなこの香ばしさをより引き立てる品質に改良し、今年も期間限定で再登場させる。また、「チョコボール」のエンゼルを集めて必ずもらえる「おもちゃのカンヅメ」では、新たに「金のキョロメダル缶」が加わり、1月下旬から順次発送を開始する。金をテーマにした商品展開やキャンペーンを通じ、幅広い世代に楽しさを届ける。＜商品情報＞商品名：チョコボール＜金のきなこもち＞、発売日：2026年2月3日（火）、内容量：26g、参考小売価格：p－分価格、発売地区：全国、内容：もち粉入りグミをきなこ味チョコでコーティング、期間限定発売 ＜キャンペーン情報＞おもちゃのカンヅメ「金のキョロメダル缶」：金のエンゼル1枚または銀のエンゼル5枚で応募、1月下旬より順次発送、2025年登場の「キョロクレーン缶」と選択可能