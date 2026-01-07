あきんどスシロー「チェゴシムとスシロー初コラボ」
執筆者：motoe
あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居耕平）は、CHOCOLATE Inc.（本社：東京都渋谷区、代表取締役：渡辺裕介）が日本展開を手がけ、大人気キャラクター「チェゴシム」とのコラボを1月14日より全国のスシローにて実施する。「チェゴシム」は、2020年に韓国在住のイラストレーター・チェゴシム氏により生み出されたキャラクターで、そのポジティブな世界観で若年層を中心に人気を集めており、韓国・中国での展開も合わせたSNS総フォロワー数は現在100万人を超える。 今回のコラボでは「チェゴシム」ファンから愛されるアイテムをラインアップ。チェゴシムならではのポジティブな言葉が書かれているコラボ限定ピック（全9種）付きのおすしでは3種類のメニューを展開します。「韓国チュモッパ風包み」は、ごま油香るしゃりにほんのりピリ辛のユッケ風サーモン、キムチのトッピングと海苔の組み合わせが楽しめる。また、サーモンにアボカド、アクセントとなるスライスオニオンの上にマヨソースをかけた「サーモンアボカド」やバジルの香りと生ハム、モッツァレラチーズのコクがしゃりと絶妙にマッチする「生ハムバジルモッツァレラ」も登場する。さらに、同コラボのために特別描き下ろしで用意されたコラボ限定お守りステッカー（全8種）付きの「苺ヨーグルト風パフェ」は、国産苺を使ったヨーグルト風味のマーブルシャーベットに寒天風ゼリーやストロベリーソース、ホイップなどを合わせた一品で、チェゴシムをイメージしたピンクとホワイトのカラーで、甘酸っぱい風味が楽しめる。その他、コラボ限定マスコット（全4種）やクリアポーチ（全4種）が付いたソフトドリンクも用意される予定。なお、本キャンペーン開催中にスシロー公式Xをフォローし、スシロー公式Xから投稿される対象のキャンペーン投稿（初回は2026年1月14日（水）AM8時以降に投稿予定）をいいね＆リポストすると抽選で10名に、コラボ限定ブランケットと「スシローで使用できるお食事券10,000円分」が当たるキャンペーンも実施される。「スシロー×チェゴシム特設サイト：https://www.akindo-sushiro.co.jp/campaign/detail.php?id=4182