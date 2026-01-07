サンマルクカフェ「バレンタインを彩る新商品」

サンマルクカフェ(岡山県岡山市、小山 典孝代表取締役社⻑)は、１月９日から２月２日まで同社看板商品「チョコクロ」の進化型「究極のチョコクロ」を全店舗で販売を開始する。同商品は、既存商品の「チョコクロ」と新商品を販売数で対決する『VS 王道のチョコクロ』イベント開催に伴い、復刻された。同社オリジナルのチョコを2 倍使用し、クロワッサン生地のバターを 10 倍使用した特注の生地で包み込んだ一品。チョコクロと究極のチョコクロを食べ比べできる「王道 VS 究極 食べくらべセット」も登場するほか、食べたい方を選んでハッシュタグ投稿すると抽選で「eGift チョコクロチケット」がもらえる「王道 VS 究極 ハッシュタグキャンペーン」を X にて開催予定。また、バレンタインシーズンにぴったりなショコラドリンク「カフェ オ ショコラ」、「カフェ オ ショコラ スムージー」も同日より発売を開始する。「カフェ オ ショコラ」は、この時期にぴったりの濃厚ホットチョコドリンクにコーヒーの風味が交わった、少し大人な味わいのホットドリンクです。風味の強い深煎りのベトナム・インドネシア産の豆を選定し、酸味を抑えることでチョコドリンクとの相性を追求。ほろ苦いカフェモカベースのドリンクの上にはベルギーチョコホイップを乗せ、生チョコとココアパウダーをトッピングしている。「カフェ オ ショコラ スムージー」は濃厚なチョコスムージーにコーヒーの風味がアクセントとなる一杯。トッピングにはベルギーチョコホイップ、生チョコ、ココアパウダーを使用、中のコーヒーやトッピングを少しずつ混ぜながら飲むことで変化する味わいを楽しむことができる。商品特設サイト:https://www.saint-marc-hd.jp/lp/cafe/product/vsoudouchococro/