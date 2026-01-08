キリン「本搾りチューハイ 温州みかん／季節厳選」発売

キリンビール（社長 堀口英樹）は、“果実とお酒だけでつくる”「キリン 本搾りTM」ブランドより、選び抜いた素材のこだわりによる、今しか味わえない特別なおいしさが楽しめる「キリン 本搾りTMチューハイ 温州みかん＜季節厳選＞」（350ml缶・500ml缶）を2月3日より全国で期間限定発売する。近年、生活の質への意識の変化から、お酒の原材料や製法に対して消費者の関心は高まっており、「本搾りTM」は2003年の誕生以来、“果実とお酒だけでつくる”、香料・酸味料・糖類無添加の製法を守り続け、「本搾りTM」ならではの価値として評価されている。また、＜季節厳選＞シリーズは「本搾りTM」ならではの果実本来の味わいはそのままに、今しか味わえない特別なおいしさが好評だ。今回発売する同商品は、旬の温州みかんを丸ごと搾った、甘みと酸味のバランスがとれた味わいが特長。満足感がありながら、すっきりと楽しめる、冬にぴったりなおいしさの特別な「本搾りTM」に仕上がっているという。商品概要】■商品名：「キリン 本搾りTMチューハイ 温州みかん＜季節厳選＞」■発売日：2月3日（火）■発売地域：全国■容量・容器：350ml・缶、500ml・缶■価格：オープン価格■アルコール分：4％■純アルコール量：350ml缶：11.2g、500ml缶：16g■製造工場：キリンビール仙台工場、取手工場、名古屋工場、岡山工場、キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所（予定）