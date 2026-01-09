キユーピー「酢酸菌ＧＫ-１配合商品２種」新発売

キユーピー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長執行役員：髙宮満）は、機能性表示食品として新たに「キユーピー 免疫ケア 酢酸菌GK-1マヨネーズタイプ」と「キユーピー 免疫ケア 酢酸菌GK-1ドレッシング まろやかごま」の2品を、2月19日から全国で発売する。キユーピーグループの独自素材である「酢酸菌GK-1（G.hansenii GK-1）」を配合したマヨネーズタイプとドレッシングの発売は初めてのこと。健康に関する意識調査では、関心の高い領域として「体調の維持・回復」と答えた人が全体で最も多く、コロナ禍を経て、体調管理の土台としての「免疫」に対するニーズは定着しており、普段の食事で多くの方が健康のために実践している野菜摂取を通じて、おいしくケアをしてほしいという思いから、同社ではマヨネーズタイプとドレッシングの両カテゴリーで開発。ドレッシングには、幅広い世代から親しまれる「ごま」を採用した。本品に配合されている「酢酸菌GK-1」は、免疫の司令塔であるpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）を活性化することにより、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されており、キユーピーグループでは、長年マヨネーズの主原料である「お酢」を研究。「酢酸菌GK-1」は、高濃度培養技術（特許権保有）により、にごり酢から作られるグループ独自の素材であり、本品1食分（マヨネーズタイプ：15g、ドレッシング：20g）に、90億個の「酢酸菌GK-1」が配合されているという。【商品概要】■商品名：①キユーピー 免疫ケア 酢酸菌GK-1マヨネーズタイプ／②キユーピー 免疫ケア 酢酸菌GK-1ドレッシング まろやかごま ■内容量：①200mg／②210ml ■参考価格：①438円（税込）／②398円（税込） ■賞味期間：①9カ月／②10カ月 ■発売日：2月19日(木)