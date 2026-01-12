農心ジャパン「韓国フェア」イオン九州で開催

農心ジャパンは、イオン九州が2026年1月15日から18日まで九州エリアのイオン20店舗で開催する「韓国フェア」に参加する。期間中は、農心製品を含む韓国食品や関連アイテムを集めた特設コーナーを展開し、韓国食文化の魅力を発信する。なかでもイオンモール筑紫野では、韓国で辛ラーメンに匹敵する人気を誇る「ノグリラーメン」に特化した特設ブースを4日間限定で設置する。同ブースでは、韓国の屋外ラーメン文化として知られる“漢江ラーメン”でおなじみの自動ラーメン調理機を使用し、「ノグリラーメン マイルド 袋麺」をはじめとする農心ラーメンの無料試食会を実施する。海鮮の旨味が溶け込んだスープと、もちもちとした太麺が特長のノグリラーメンは、マイルドな味わいで辛さが控えめなため、辛いものが苦手な来場者でも楽しめるという。また同店舗では、農心製品を購入した当日のレシートを提示すると参加できるガラポン抽選会も開催され、イオン商品券やノグリ製品2点セット、オリジナルステッカーなどが当たる。抽選会は1人最大3回まで参加可能で、各日の景品がなくなり次第終了となる。イオン九州が実施する「韓国フェア」では、辛ラーメンやノグリラーメン、チャパゲティ、冷麺シリーズなど多彩な農心製品を取り扱い、韓国グルメを身近に体験できる機会を提供する。農心ジャパンは本イベントを通じて、イオン九州と連携し、九州エリアにおける韓国食品の認知拡大と食文化の浸透を図る。＜開催内容詳細＞・開催期間：2026年1月15日（木）～1月18日（日） ・開催店舗：九州内の「イオン」「イオンスタイル」計20店舗 ※店舗により取り扱い商品が異なる場合あり ・開催内容：韓国の食料品を中心とした「韓国フェア」特設コーナーを展開