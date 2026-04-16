キリン「シャトー・メルシャン フェスティバル」開催
執筆者：motoe
メルシャン（社長：大塚正光）は、「シャトー・メルシャン フェスティバル2026 ～日本を世界の銘醸地に～」を5月15日（金）・16日（土）に渋谷キャスト スペース＆ガーデン（東京都渋谷区）にて開催。「シャトー・メルシャン」の3ワイナリー「シャトー・メルシャン 勝沼ワイナリー」、「同 桔梗ヶ原ワイナリー」、「同 椀子ワイナリー」がフェスティバルに参画する。同フェスティバルは2025年より開催され今年で2年目。普段、日本ワインに親しみのない消費者にも、そのおいしさや楽しさを体感してもらうことで、日本ワインのさらなる認知拡大を目指している。今年は、「シャトー・メルシャン」が1976年に桔梗ヶ原地区でブドウ栽培の方針を大きく転換した「メルロー改植」から50周年を迎える節目の年でもあり、これを記念し、同フェスティバルでは「長野県」に焦点を当て、ワインメーカーがこれまでの挑戦と未来への挑戦について語る有料セミナーを企画。また、2026年3月には、キリングループとして3事例目となる「シャトー・メルシャン 天狗沢ヴィンヤード（山梨県）」が、環境省による「自然共生サイト」に認定され、当日は、こうした「シャトー・メルシャン」が取り組むネイチャー・ポジティブな活動を紹介する展示ブースも展開される予定だ。【フェスティバル概要】■開催日：5月15日（金）16:00～20:00／5月16日（土）11:00～19:00 ■開催場所：渋谷キャスト スペース＆ガーデン（東京都渋谷区渋谷1-23-21） ■参加形式：予約不要、入場無料<一部のコンテンツは事前予約制、有料> ■シャトー・メルシャン フェスティバル2026特設ページ：https://chateaumercian.jp/view/page/festival_2026